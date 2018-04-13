Путин потребовал не допускать незаконных увольнений на предприятиях

Допускать незаконные увольнения на предприятиях нельзя, а все компенсации уволенным должны выплачиваться, заявил президент Владимир Путин на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым.

На встрече Шмаков отметил, что «существуют отдельные моменты на отдельных предприятиях, в отдельных регионах, там, где нарушается Трудовой кодекс», передает РИА «Новости».

«Вот я об этом и говорю, чтобы не было незаконных увольнений, чтобы компенсации выплачивались и так далее», – ответил на это Путин.

Также на встрече с главой государства Шмаков рассказал о наличии проблем с выплатой зарплаты на предприятиях, подвергшихся банкротству.

«Потому что выплата заработной платы при банкротстве не находится на втором месте по выплатам, а передвигается иногда к поздней очереди. Поэтому многие люди – тысячи, десятки тысяч людей – с этих обанкротившихся предприятий годами не могут получить ту заработную плату, которую они заработали ранее и которая тем не менее не была выплачена. Конечно, Трудовой кодекс – это живой документ, его, безусловно, надо корректировать в зависимости от реального положения дел», – отметил глава ФНПР.

«Вот эта очередность, – мы с вами неоднократно об этом говорили, – в принципе надо, конечно, продумать, с правительством поговорить и с вашими специалистами еще раз проконсультироваться, посмотреть на эту очередность. Потому что в данном случае права людей, которые попали в трудное положение не по своей вине, они, безусловно, должны быть обеспечены», – отметил Путин.

Отметим, по мнению экспертов компании Superjob, в 2018 году начнется постепенное сокращение тех работников организаций, которые обладают низкой квалификацией (ежегодно их количество будет уменьшаться на 5%). Если все пойдет именно по такому пути, то через три-четыре года реальная безработица в стране составит 20-25%. При этом Росстат предсказывает уровень безработицы в 2018 году на уровне 6%.