Посольство Британии: Россия производила и хранила «Новичок» в течение 10 лет

Посольство Британии в Москве утверждает, что России на протяжении 10 лет производила и хранила в небольших количествах вещество, называемое «Новичком».

Британия призывает привлечь России к ответственности за нарушение конвенции о запрещении химоружия, заявили в посольстве, передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу посольство России в Лондоне опубликовало доклад по делу Скрипаля.

В четверг ОЗХО подтвердила, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом». Подчеркивается, что определить происхождение вещества невозможно, а «Новичок» в докладе не упоминается. Россия получила доклад ОЗХО. Британия, однако, интерпретировала этот доклад в свою пользу.