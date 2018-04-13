Закрывший свалку в Кучино активист запустил движение «ЭкоСила50»

Взгляд
13 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 16:28  |  vz.ru
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Назван лучший ответ России на новые санкции США

У России есть экономические рычаги давления на США. Вопрос – надо ли ими пользоваться?Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
США изобретают все новые и новые методы экономического давления на Россию, выбирая сильные и в то же время уязвимые места российской экономики. И после очередного удара вернулись к забытому запрету на госдолг РФ. Есть ли у России возможность ударить по американской экономике и бизнесу так, чтобы мало не показалось? Подробности...
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Путин знает тайну главного оружия Трампа

Твиттер Трампа – его главное оружиеФото: Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press
Последние заявления Дональда Трампа вызвали у многих столь сильное замешательство, что все громче звучат голоса тех, кто призывает лишить президента США возможности писать посты в Твиттере. Это более чем неразумно, ведь у американского президента в борьбе за власть и так очень мало инструментов. Подробности...
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СССР увеличил свои шансы на победу в ядерной войне благодаря космонавтам

Герман Титов, Юрий Гагарин, Павел Попович и Андриян Николаев поднимают бокалы в честь наступления 1963 годаФото: РИА Новости
В России отмечают День космонавтики. С космонавтами наша страна традиционно связывала не только свои исторические и научные победы, но и обороноспособность, а также возможность победы в глобальных войнах. Сейчас об этом часто забывают, искренне недоумевая, зачем космонавтам на орбите нужно личное оружие. Подробности...
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Что может сделать Россия против новой «жесткой политики» Запада

С мягкой политикой в отношении России покончено, пообещал Помпео Фото: Yuri Gripas/Reuters
Без двух минут новый глава Госдепартамента Майк Помпео обещает России трудные времена. Это касается не только санкций, но и создания проблем вдоль российских границ – в Грузии и на Украине. За столь смелое и честное заявление Помпео нужно сказать спасибо: теперь мы знаем, к чему нужно готовиться и как именно готовиться. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Станет ли Сирийская война Отечественной?

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Нынешняя война ведется экономическими и политическими средствами. А действенность экономических и политических (и культурных) мер мы уже испытали, когда 27 лет назад ими было уничтожено наше государство. Что будет теперь? Подробности...
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Стратегическая цель России – стать лидером западного мира, потеснив США

Александр Чаленко, обозреватель портала «Украина.ру»
Нынешнее противостояние России с ЕС и НАТО не должно интерпретироваться, как противостояние цивилизационное. На всё это мы должны смотреть просто как на ссору в благородном семействе. Подробности...
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Россия ведет планомерную космическую экспансию

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Постепенно завершается реставрация ВДНХ. Один из главных ныне построенных павильонов – «Космос и авиация». И хочется надеяться, что через несколько лет в дежурный обиход россиян войдет словосочетание «русский космос». Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      НАТО провело учения вблизи российских границ

      В Латвии недалеко от города Даугавпилса прошли совместные учения итальянских и местных военных в рамках программы Enhanced Forward Presence, которая заключается в размещении НАТО своих контингентов по линии соприкосновения с Россией
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      На Крымском мосту начали укладывать асфальт

      На автодорожной арке Крымского моста строители начали укладку асфальтобетона. На данный момент нижний слой уже готов, верхний уложат через несколько дней – после технологического перерыва. В целом дорожное покрытие пролета будет двухслойным с толщиной в 11 см
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      Французская полиция жестко разогнала экоактивистов

      Более 2,5 тыс. французских полицейских провели операцию по «зачистке» от экоактивистов обширной территории в районе Нотр-Дам-де-Ланд на месте строительства аэропорта в пригороде Нанта на западе Пятой республики
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          Закрывший свалку в Кучино активист запустил движение «ЭкоСила50»

          13 апреля 2018, 16:17

          Текст: Ольга Никитина

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          Эколог Анатолий Баташев, принимавший участие в закрытии мусорного полигона в Кучино Московской области, объявил о начале работы движения «ЭкоСила50».

          Созданное Баташевым экологическое движение намерено «конструктивно решать экологические конфликты на территории района, аккумулировать вокруг себя экологических активистов, а также не допускать политизации ситуации», говорится в сообщении на сайте «ЭкоСила50».

          Среди лозунгов, опубликованных на сайте движения, содержится призыв закрыть свалку «Ядрово» и допускать на полигон только местный мусор, оштрафовать владельцев «Ядрово» и полученные средства направить на развитие Волоколамска.

          «Контроль активистов за рекультивацией! Нашим детям чистый воздух!» – сказано на сайте.

          Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что старые полигоны в регионе рекультивируются, это предполагает процесс дегазации, сбор фильтрата и высадку травы. В данный момент идет проектирование дегазации 10 полигонов. До этого в пресс-службе губернатора сообщили, что тело полигона «Ядрово» формируется, подготовленные участки накрывают пленкой для проведения дегазации.


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