Закрывший свалку в Кучино активист запустил движение «ЭкоСила50»

Эколог Анатолий Баташев, принимавший участие в закрытии мусорного полигона в Кучино Московской области, объявил о начале работы движения «ЭкоСила50».

Созданное Баташевым экологическое движение намерено «конструктивно решать экологические конфликты на территории района, аккумулировать вокруг себя экологических активистов, а также не допускать политизации ситуации», говорится в сообщении на сайте «ЭкоСила50».

Среди лозунгов, опубликованных на сайте движения, содержится призыв закрыть свалку «Ядрово» и допускать на полигон только местный мусор, оштрафовать владельцев «Ядрово» и полученные средства направить на развитие Волоколамска.

«Контроль активистов за рекультивацией! Нашим детям чистый воздух!» – сказано на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что старые полигоны в регионе рекультивируются, это предполагает процесс дегазации, сбор фильтрата и высадку травы. В данный момент идет проектирование дегазации 10 полигонов. До этого в пресс-службе губернатора сообщили, что тело полигона «Ядрово» формируется, подготовленные участки накрывают пленкой для проведения дегазации.