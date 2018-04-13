Путин предложил изучить опыт создания Социального кодекса Волгоградской области

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым заявил, что поручит своей администрации и правительству изучить положительный опыт региона, создавшей Социальный кодекс.

«Я попрошу коллег из администрации президента и правительства, чтобы они посмотрели на положительную практику с целью ее тиражирования», – цитирует Путина ТАСС.

В свою очередь, Андрей Бочаров отметил, что такой документ был подготовлен в регионе в 2015 году. К тому моменту в Волгоградской области существовало 150 законов и еще больше подзаконных актов, связанных с господдержкой оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации граждан.

Как отметил волгоградский губернатор, это вызывало путаницу и для решения проблемы областные власти провели слушания, итогом которых стало принятие Социального кодекса.

Также Бочаров отметил, что в руководимом им регионе собираются проводить аналогичные слушания и по другим вопросам, например, по разъяснению вопросов товарообразования.