Подозреваемый в избиении инвалида подросток оказался сыном сотрудницы полиции

Один из подростков, подозреваемых в нападении на инвалида в Кирово-Чепецке, является сыном сотрудницы полиции; в данный момент он находится в изоляторе временного содержания, сообщил начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Кировской области Сергей Баранцев.

Баранцев заявил, что мать одного из подозреваемых работает в органах внутренних дел, однако «но на деятельность полиции это не повлияло никаким образом»; подростки «были оперативно установлены», материалы направлены в Следственный комитет, который «возбудил уголовное дело и принял достаточно жесткую меру пресечения – молодые люди были задержаны и помещены в изолятор временного содержания», передает РИА «Новости».

Отмечается, что сын сотрудницы полиции ранее не стоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

«Возможно, он попал под влияние старшего товарища», – предположил Баранцев.

Он добавил, что всего в деле замешаны четверо подростков, в том числе девушка, но полиция занимается теми двумя, что принимали непосредственное участие в избиении инвалида.

Ранее сообщалось, что в Киров-Чепецке двое подростков избили прохожего, засняв это на видео. Местные жители попытались устроить самосуд над подозреваемыми.