Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» в ходе торгов в пятницу утром снижался на 38 копеек – до 61,62 рубля, курс евро опустился на 51 копейку и составил 75,92 рубля.

Стоимость нефти с утра снижается на 0,25% – до 71,84 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».