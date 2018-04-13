Нефть подешевела после роста до трехлетних максимумов

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром умеренно снижаются после роста на фоне геополитической напряженности.

Cтоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,31% – до 71,8 доллара за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 0,34% и составила 66,84 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В среду цены нефти Brent и WTI подскочили до максимумов с декабря 2014 года – до 73 и 67 долларов за баррель соответственно на фоне роста геополитической напряженности, связанной с ситуацией вокруг Сирии.