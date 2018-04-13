Постпред России при ОБСЕ уличил коллег в необъективности по делу Скрипаля

Ряд стран-участниц ОБСЕ «идет на поводу британской лжи», не ознакомившись с документами ОЗХО по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Ряд государств ОБСЕ слепо идет на поводу британской лжи, даже не читая документы ОЗХО, где отсутствует какое-либо упоминание о России», – передает РИА «Новости» заявление Лукашевича в Twitter постпредства России при ОБСЕ.

По его словам, Британия в ОБСЕ перевирает содержание пресс-релиза Техсекретариата ОЗХО, выдавая его за подтверждение «виновности России» в отравлении Скрипалей».



Напомним, в четверг ОЗХО частично обнародовала отчет по итогам своего расследования, которое эта международная организация вела в Солсбери с 19 марта. Открытая часть доклада (есть еще и секретная) сообщает: Скрипали отравлены нервно-паралитическим веществом. При этом эксперты так и не смогли назвать страну его происхождения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в конце марта руководитель английской военной лаборатории в Портон-Дауне Гэри Эйткенхед фактически подтвердил, что они занимаются разработкой боевых отравляющих веществ. Эйткенхед не стал отрицать и наличие запасов химоружия, включая, по-видимому, и вещество А234, известное как «Новичок».