Холдинг по производству сверхтяжелой ракеты хотят создать в России

Вертикально интегрированная структура во главе с РКК «Энергия» может быть создана в составе госкорпорации «Роскомос» для разработки ракеты «Союз-5» и сверхтяжелого носителя для полетов на Луну и Марс, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Рассматривается вопрос создания холдинга с включением в него РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс», а также частично НПО им. Лавочкина и, возможно, НПО «Энергомаш», то есть всей кооперации по разработке и изготовлению ракеты «Союз-5» и создания на ее основе носителя сверхтяжелого класса», – передает РИА «Новости» слова источника.

Головной организацией предложено назначить РКК «Энергия», а производственные мощности будут развернуты на РКЦ «Прогресс».

НПО им. Лавочкина будет задействовано в качестве производителя головных обтекателей для «Союза-5», а НПО «Энергомаш» займется производством двигатели для этой ракеты. Напрямую ввести НПО в холдинг мешает то, что на базе предприятия создается холдинг ракетного двигателестроения.

Напомним, в четверг, в День космонавтики президент Владимир Путин заявил, что испытания новой российской сверхтяжелой ракеты должны стартовать через 10 лет.