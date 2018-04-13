Колумбия и Эквадор выдвинули совместный ультиматум

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил, что предоставит Эквадору любую поддержку после истечения срока действия ультиматума, который эквадорский лидер Ленин Морено поставил бандитам, похитивших трех сотрудников СМИ.

«Я разговаривал с президентом Эквадора и повторил, что он располагает всей моей поддержкой, поддержкой наших вооруженных сил и колумбийского народа», – передает ТАСС запись Сантоса в Twitter.

Таким образом Сантос отреагировал на заявление Морено, который дал 12 часов похитителям сотрудников эквадорской газеты «Комерсио» на то, чтобы они представили доказательства, что захваченные работники прессы живы.

Морено также обещал решить вопрос силовыми методами после истечения срока действия ультиматума. При этом он объявил, что попросит президента Колумбии, чтобы он также предпринял жесткие меры в отношении похитителей.

По одной из версий, сотрудников «Комерсио» похитили члены банды, действующей на эквадорско-колумбийской границе, члены которой промышляют наркотрафиком и контрабандой. Предположительно, заложники и их похитители находятся на территории Колумбии.