Россияне однозначно оценили ответ России на высылку дипломатов

Почти 90% россиян назвали причиной высылки российских дипломатов из ряда западных стран желание ослабить позиции страны на международной арене, а ответные меры России признали абсолютно адекватными, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Россияне в большинстве своем (87%) считают дипломатический конфликт раздутым со стороны Запада с целью ослабить позиции нашей страны на международной арене. Лишь 3% соглашаются с версией, что российские дипломаты были объявлены «персонами нон грата» действительно в связи с делом Скрипаля», – передает РИА «Новости» результаты исследования ВЦИОМ.

Об ответных мерах российских властей слышали 88% респондентов, при этом 53% хорошо знают об этой ситуации. По данным социологов, 89% опрошенных называют ответные меры России «абсолютно адекватными в сложившейся ситуации».



В вопросе последствий этих двусторонних шагов 29% опрошенных заявили, что отношения России и Запада ухудшатся, 20% россиян рассчитывают на положительный эффект.



Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 6-7 апреля 2018 года среди 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Напомним, около двух десятков стран ЕС, а также Украина, США и Канада объявили о высылке российских дипломатов из-за дела Скрипаля. В ответ из России были высланы ряд дипломатов из ЕС, Украины, США и Канады.

В конце марта НАТО приняло решение сократить на 10 человек число сотрудников постпредства России при альянсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отменил согласие на назначение семи сотрудников, аккредитованных при постпредстве России. Еще трем сотрудникам откажут в аккредитации, заявлял он.