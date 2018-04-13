Небо над Кипром закрыли из-за возможного удара США по Сирии

Воздушное пространство над районом Средиземного моря, прилегающим к авиабазе Акротири ВВС Великобритании, закрыто из-за предстоящего «увеличения военной активности», следует из данных международного извещения для авиационного персонала (NOTAM).

Как говорится в извещении, до 12 мая морской район вблизи британской базы, расположенной на южном берегу Кипра, объявлен опасным для полетов гражданской авиации, передает «Интерфакс».

В частности, не рекомендуется летать в этом районе на высоте ниже 9 тыс. 150 метров. Сделано это из-за ожидания Британией воздушного удара коалиции, возглавляемой США, по Сирии.

Напомним, в четверг западные СМИ назвали восемь потенциальных целей для удара США по Сирии.

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