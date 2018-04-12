Иванов назвал срок, необходимый для решения проблемы свалок в России

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что для решения проблемы утилизации отходов в стране потребуется около 10 лет.

«У нас в России перерабатывается 7-10% отходов, а 90% «захоранивается». Это, конечно, никуда не годится. За несколько месяцев и за год эту проблему не решишь. За 10 лет вполне можно, и можно даже чуть быстрее», – сказал Иванов, передает «Интерфакс».

Он отметил, что Россия производит в год около 60 млн тонн ТБО. Значительная часть приходится на Москву и Подмосковье – около 11-12 млн тонн.

«Поэтому здесь самая острая проблема», – заявил Иванов. По его словам, на рекультивацию всех легальных и нелегальных свалок в России необходимо более 1 трлн рублей.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о способах борьбы с засильем свалок в России.