Пассажиры маршрутки на Украине отстояли «российскую попсу» в споре с националисткой

В Тернопольской области пассажирка маршрутки попросила водителя выключить «низкосортную российскую попсу», а после отказа устроила скандал.

Инцидент произошел в субботу, 7 апреля, он запечатлен на видео, который устроившая скандал девушка по имени Инна выложила в Facebook.

На кадрах видно, как после просьбы пассажирки выключить российскую попсу водитель спросил пассажиров, не мешает ли музыка еще кому-либо, в ответ никто боьше не выразил недовольства.

После этого девушка стала говорить, что людям не только музыка не мешает, но и война. «Никому не мешает значит, всем нравится. Так может, эта маршрутка в Рашку поедет?», – спросила Инна.

После этого пассажиры напомнили девушке, что скоро Пасха (в этом году отмечалась 8 апреля) и поэтому ссориться не надо, предложив надеть наушники.

Напомним, ранее соучредитель молодежной организации «Восточноевропейский клуб», украинец Радко Мокрик в соцсетях заявил, что его избили в центре Львова за критику российской поп-музыки.