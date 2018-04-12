Британцам предсказали крупные финансовые проблемы

Экономические показатели Британии сейчас выше, чем ожидали эксперты в связи с процессом выхода страны из Евросоюза, однако это может отвлекать британцев от дисбаланса в экономике, который может привести к серьезным проблемам, пишет Bloomberg.

«Растущая экономика Великобритании не так сильна, как кажется», – пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что риск заключается в том, что нынешние результаты могут отвлекать от дисбаланса в экономике Великобритании и от ее недостаточной эффективности в международном контексте.

Жители страны стали чаще влезать в долги в условиях стабильного рынка труда, и одновременно стали уязвимы к возможному повышению процентных ставок или увеличению уровня безработицы.

В то же время, страна уже столкнулась с проблемами с инвестициями в связи с неопределенностью в отношении Brexit. Отмечено и снижение производства, а экономическая активность остается самой слабой с ноября 2016 года.

Кроме того, экономический рост Великобритании оказался ниже, чем у других стран G7.

Напомним, сейчас идут переговоры о выходе Британии из ЕС. При этом Лондон пытается бороться за европейский рынок. Так, в марте появились сведения, что Великобритания может отказаться от выплаты 40 млрд фунтов стерлингов (56,5 млрд долларов), если ЕС не пойдет на заключение устраивающего Лондон соглашения о свободной торговле.

Британия должна покинуть ЕС к концу марта 2019 года.