Полицейские в Аргентине обвинили мышей в пропаже 540 кг наркотиков

Взгляд
12 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 19:38  |  vz.ru
Разделы

По каким отраслям экономики России США нанесут следующий удар

Наиболее очевидный кандидат на следующий удар США – черная металлургияФото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Эффект, который новый пакет санкций произвел на российские рынки, дает Вашингтону стимул играть по принципу «цель оправдывает средства». Теперь США будут методично искать в экономике РФ слабые звенья, проверяя на прочность все сегменты, так или иначе встроенные в глобальный рынок. Но на какую отрасль придется следующий удар? Подробности...
Перейти а раздел…

Украинские рыбаки пострадали от пиратства Киева

Украина вновь задержала российское судно, причем за «нарушение», которое совершил совсем другой корабльФото: facebook.com/LlutsenkoYuri
Украина вновь захватила российское судно под предлогом «незаконной» деятельности на «оккупированной территории». Киев прикрывает свои пиратские действия заявлениями о том, что якобы Крым является украинской территорией. Этот повод украинцы могут использовать вечно, если их наглость не пресечь, считают эксперты. Тем временем украинские рыбаки, заранее испугавшись ответных российских мер, сами покинули Азовское море. Подробности...
Перейти а раздел…

СССР увеличил свои шансы на победу в ядерной войне благодаря космонавтам

Герман Титов, Юрий Гагарин, Павел Попович и Андриян Николаев поднимают бокалы в честь наступления 1963 годаФото: РИА Новости
В России отмечают День космонавтики. С космонавтами наша страна традиционно связывала не только свои исторические и научные победы, но и обороноспособность, а также возможность победы в глобальных войнах. Сейчас об этом часто забывают, искренне недоумевая, зачем космонавтам на орбите нужно личное оружие. Подробности...
Перейти а раздел…

«Химическая истерика» поставила мир на грань военного конфликта России и США

Пострадавшие от химической атаки дети – главный аргумент тех, кто обвиняет АсадаФото: кадр The Telegraph
По ряду признаков новый «химический кризис» в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями. Вовлеченные в ситуацию страны руководствуются эмоциями и идут на поводу у пропагандистских страстей. Но что на самом деле произошло в Восточной Гуте – и насколько мы сейчас далеки от настоящей трагедии? Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия ведет планомерную космическую экспансию

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Постепенно завершается реставрация ВДНХ. Один из главных ныне построенных павильонов – «Космос и авиация». И хочется надеяться, что через несколько лет в дежурный обиход россиян войдет словосочетание «русский космос». Подробности...

Смешное надувание щек в исполнении мирового гегемона

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Американцы затянули ситуацию до того, что каждый даже не день, а час отсрочки от уже истекшего 48-часового срока, отпущенного Дональдом Трампом, вызывает смешливые комментарии разной степени остроумия. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Предлагаемый нам выбор «третьего пути» – ложный

Глеб Кузнецов, политолог, член ОП РФ, член Общественного совета Росздравнадзора
Для меня в статье Суркова самое удивительное – это фиксация на «государственном» и «идеологическом» уровне существования т.н. Востока. Как некой «оппозиции» Западу. Какой такой Восток? Что это вообще такое? Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      На Крымском мосту начали укладывать асфальт

      На автодорожной арке Крымского моста строители начали укладку асфальтобетона. На данный момент нижний слой уже готов, верхний уложат через несколько дней – после технологического перерыва. В целом дорожное покрытие пролета будет двухслойным с толщиной в 11 см
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Французская полиция жестко разогнала экоактивистов

      Более 2,5 тыс. французских полицейских провели операцию по «зачистке» от экоактивистов обширной территории в районе Нотр-Дам-де-Ланд на месте строительства аэропорта в пригороде Нанта на западе Пятой республики
      Подробности...

      Россия отмечает Пасху

      Православные христиане в этом году отметили Пасху на неделю позже католиков и протестантов. Ночные богослужения, освящения куличей и яиц прошли в городах по всей России. Президент Владимир Путин встречал праздник в храме Христа Спасителя
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?
        • Да

        • Нет

        • Пока не видел(а)

        • Не собираюсь смотреть

        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
        • Это влияние растет

        • Это влияние сохраняется на прежнем уровне

        • Это влияние исчезает

        Должен ли Грудинин, как честный человек, после выборов сбрить усы?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Глава Пентагона высказался на тему войны США и России
          Трамп высказался о сроках удара по СирииСкотланд-Ярд ответил российскому посольствуИсполком СНГ прокомментировал заявления Украины о выходеПорошенко попросил у мира защиты от «вмешательства России» в выборы
          Пентагон придумал новый повод для удара по СирииЗахарова указала на загадочное обстоятельство в ситуации вокруг СкрипалейСтали известны показания Сечина по делу УлюкаеваНазван самый главный страх Пентагона в связи с ударами по Сирии
          ОЗХО дала заключение о том, чем был отправлен СкрипальСтало известно о попытках США вывезти «тела погибших в химатаке» из СирииКитай высказался об угрозах Трампа по СирииБританские ученые выступили против удара по Сирии

          Главная тема


          Даже ближайшие союзники США отказываются «наказывать Асада»

          большие деньги


          Украина пытается отобрать у России контракт на обслуживание индийского авианосца

          парад победы


          Новейшая ракета «Кинжал» вскоре будет показана публично

          последствия «химатаки»


          СМИ: Обострение в Сирии поставило пять конкурирующих стран в новое положение

          «интеллектуальный потенциал»


          Турчинов назвал Украину космической державой

          Удар по Сирии


          Британские СМИ выяснили, смогут ли С-400 остановить «Томагавки»

          свобода мореплавания


          США захотели увидеть Северный морской путь открытым для всех

          война в Сирии


          Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»

          массовый ракетный удар


          С-400 и «Панцири» готовятся к грандиозному экзамену в Сирии

          «Так покажи нам, Никки!»


          Эдуард Биров: В истории есть примеры того, чего ожидать Америке в случае столкновения с Россией

          Образ врага


          Сергей Худиев: Глобалистская элита прибегла к приему «коррумпированных авторитарных режимов»

          Обстановка в Донбассе


          Денис Селезнев: Некоторые представляют ВСУ, как слаженную военную машину управляемую США

          на ваш взгляд


          Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?

          Полицейские в Аргентине обвинили мышей в пропаже 540 кг наркотиков

             12 апреля 2018, 18:19
          Фото: Wilfried Martin/Global Look Press
          Текст: Алексей Ласнов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Восемь полицейских из Аргентины отправлены в отставку после пропажи 540 кг марихуаны, стражи правопорядка в суде обвинили мышей в недостаче.

          Следователи обнаружили пропажу 540 кг марихуаны. Наркотик исчез полицейского склада в Пиларе, находящемся к северо-западу от Буэнос-Айреса, сообщает «Би-би-си».

          Подозрение пало на бывшего полицейского комиссара города Хавьера Специю после того, как власти обнаружили, что он не подписывал протокол сдачи инвентаря для конфискованных наркотиков, покидая свой пост в апреле 2017 года. Специя и другие сотрудники сообщили в суде, что наркотики были «съедены мышами».

          Делом занимались судебные эксперты. Они усомнились в том, что мыши могли воспринимать наркотики как пищу. По мнению экспертов из Университета Буэнос-Айреса, даже если бы мыши съели марихуану, на складе «было бы много трупов».

          Суд над полицейскими состоится 4 мая.


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............