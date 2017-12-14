Полицейские в Аргентине обвинили мышей в пропаже 540 кг наркотиков

Восемь полицейских из Аргентины отправлены в отставку после пропажи 540 кг марихуаны, стражи правопорядка в суде обвинили мышей в недостаче.

Следователи обнаружили пропажу 540 кг марихуаны. Наркотик исчез полицейского склада в Пиларе, находящемся к северо-западу от Буэнос-Айреса, сообщает «Би-би-си».

Подозрение пало на бывшего полицейского комиссара города Хавьера Специю после того, как власти обнаружили, что он не подписывал протокол сдачи инвентаря для конфискованных наркотиков, покидая свой пост в апреле 2017 года. Специя и другие сотрудники сообщили в суде, что наркотики были «съедены мышами».

Делом занимались судебные эксперты. Они усомнились в том, что мыши могли воспринимать наркотики как пищу. По мнению экспертов из Университета Буэнос-Айреса, даже если бы мыши съели марихуану, на складе «было бы много трупов».

Суд над полицейскими состоится 4 мая.