Шеф Пентагона назвал цель США в Сирии

США не будут вмешиваться в гражданскую войну в Сирии, цель Вашингтона в этой стране – победа над террористами ИГ*, заявил шеф Пентагона Джеймс Мэттис.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее со ссылкой на ряд американских СМИ сообщалось, что в ситуации с Сирией Пентагон больше всего опасается случайно ударить по россиянам после того, как столько усилий было приложено для недопущения прямого конфликта с Россией.

Газета ВЗГЛЯД рассказала о напряженной ситуации в регионе после угроз США нанести удар по Сирии.