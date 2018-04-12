МИД перечислил признаки манипуляции в деле Скрипалей

У Москвы есть все основания предъявить обвинения Лондону в провокации и намеренном манипулировании общественным мнением в связи с инцидентом в Солсбери, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова также призвала Лондон представить Москве информацию в подтверждение того, что Скрипали не участвуют в постановке, передает РИА «Новости».

Кроме того, Москва хотела бы удостовериться, что опубликованное Лондоном заявление Юлии Скрипаль действительно составлено самой пострадавшей. «Сомнения на этот счет после всего того ада, который творится в средствах массовой информации Великобритании и в заявлениях британских политиков, у нас имеются», – заметила Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства заметила, что текст заявления Юлии Скрипаль «явно составлен таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления именно британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром».

По словам Захаровой, отказ Лондона выдать Виктории Скрипаль британскую визу обусловлен политическими причинами.

Захарова заметила, что Великобритания в рамках ситуации вокруг дела об отравлении Скрипаля опробовала новую стратегию информационной войны, которая заключается в постоянных информационных вбросах и сомнительных утечках. «Обратите внимание на крайнюю скупость комментариев именно официальных лиц, представляющих следственные органы по этому делу», – заметила Захарова.

«Почему мы говорим, что это совершенно такой новый почерк? В этом деле СМИ Британии выполняли функцию пресс-служб правительственных органов этого государства», – добавила она.

Захарова также заявила, что за месяц после инцидента в Солсбери по непонятным причинам никто так и не увидел британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

В четверг ОЗХО подтвердила, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом». Подчеркивается, что определить происхождение вещества невозможно, а «Новичок» в докладе не упоминается. Россия получила доклад ОЗХО. Британия, однако, интерпретировала этот доклад в свою пользу.