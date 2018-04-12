Стало известно о состоянии летчиков разбившегося Як-130

Два пилота потерпевшего крушение под Воронежем военного самолета Як-130 получили легкие травмы, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«На месте им оперативно оказали помощь бригады скорой Грибановской и Борисоглебской районных больниц, после чего военнослужащих доставили в воинскую часть города Борисоглебска», – цитирует сообщение «Интерфакс».

Напомним, в четверг около 9.40 утра в Грибановском районе Воронежской области в ходе планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Як-130 учебной авиабазы летного училища в городе Борисоглебск. Летчик-инструктор и курсант успели катапультироваться. Позднее сообщалось, что самолет нашли в зоне паводка.