Пожилой британец получил нецензурное письмо от Мэй

Соседи жительницы Лондона Лауры Маккормак получили от Консервативной партии Великобритании письмо с нецензурной лексикой.

Пожилая пара получила послание с благодарностью за поддержку партии и предложением сделать пожертвование. При этом письмо было адресовано мистеру Youmustbe Fuckingjoking (цензурно это можно перевести как Вычертвозьми Должнобытьиздеваетесь). Письмо было подписано главой британского правительства Терезой Мэй и лидером консерваторов.

«Они утверждают, что могут управлять страной, хотя на деле не могут справиться даже с почтой. Мои пожилые соседи были очень расстроены таким посланием от премьер-министра», – написала Маккормак в Twitter.

Она также возмутилась некомпетентностью сотрудников отдела рассылки, которые не заметили ошибку до отправки. При этом Маккормак отметила, что ее соседи не являются членами Консервативной партии, и, вероятно, письмо пришло им по ошибке.

Trying to argue they can run the country when they can’t even work mailmerge. My elderly neighbours were more than a little upset to be addressed in this manner by the PM #youmustbefuckingjoking pic.twitter.com/dCHjRZFcMq — Laura (@LauraAMcCormack) April 10, 2018

Представитель партии сообщил The Independent, что в отделе, ответственном за рассылку писем, проведут внутреннее расследование. «На наш взгляд, отправка такого письма недопустима. Приносим извинения за нанесенное оскорбление», – заявили в партии.