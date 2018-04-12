Число детей с психическими расстройствами в России резко увеличилось

Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что за 2017 год произошло резкое увеличение числа детей и подростков с психическими расстройствами, поступающих на учет в медучреждения.

Замглавы правительства заявила об этом на заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних, посвященном летней оздоровительной кампании 2018 года.

«Мы видим, и сами констатировали число психических расстройств за прошлый год и резкое увеличение числа ребят с психическими расстройствами, которые стоят на учете в медицинских учреждениях, на 50 тысяч прирост – это огромный прирост», – цитирует РИА «Новости» Голодец.