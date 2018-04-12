Украина и Молдавия договорилась об упрощенном пересечении границы

Президент Украины Петр Порошенко после встречи с премьер-министром Молдавии Павлом Филиппом заявил, что пересечение границы для граждан обеих стран будет упрощено.

«Украина и Молдова упростят пересечение границы для граждан обеих стран. Для этого будет организован совместный контроль на пунктах пропуска через украинско – молдавскую госграницу. Соответствующий закон о ратификации соглашения подписал в присутствии главы правительства республики Молдова», – написал Порошенко в своем Twitter.

Україна та Молдова спростять перетин кордону для громадян обох країн. Для цього буде організовано спільний контроль на пунктах пропуску через українсько-молдовський держкордон.



Відповідний Закон про ратифікацію Угоди підписав у присутності глави Уряду Республіки Молдова. pic.twitter.com/Uf6IRAcZwY — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 апреля 2018 г.

Среди соответствующих пунктов пропуска называются Первомайск – Кучурганы, Новые Гояны – Платоново, Новосавицкая – Кучурган, Колбасна – Слободка и Хрустовая – Болган, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Молдавии. Речь также идет о восьми пунктах межгосударственного значения (Грушка – Великая Кошница, Броштены – Тимково, Вэрэнкэу – Станиславка, Колосово – Иосиповка, Малаешты – Великопольское, Ближний Хутор –Славяносербка, Незавертайловка – Градинцы и Валя Туркулуй – Алексеевка).



Договор о совместном контроле направлен на «борьбу с преступностью и контрабандой», он также будет способствовать «укреплению региональной безопасности», отметили в правительстве Молдавии.

В ходе встречи Порошенко и Филип высказались за скорейшее завершение переговоров по межправительственному соглашению об обеспечении функционирования Днестровского комплексного гидроузла, сообщает пресс-служба президента Украины. Также стороны уделили внимание некоторым аспектам приднестровского урегулирования.



«Стороны также договорились об усилении координации позиций в рамках «Восточного партнерства» с целью ускорения процесса интеграции в ЕС», – сообщили в пресс-службе.

Напомним, в марте Верховная рада Украины ратифицировала межправительственное соглашение с Молдавией о совместном контроле на государственной границе.