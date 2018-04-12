Против экипажа арестованного в Одессе российского судна дел не заведено

Украинская прокуратура не заводила никаких дел в отношении экипажа арестованного в одесском порту Южный судна, принадлежащего российской компании, сообщила пресс-секретарь «прокуратуры Крыма», входящей в состав генпрокуратуры Украины, Татьяна Тихончик.

«Ни капитан судна, ни другие члены экипажа судна SeaBreeze не имеют никакого статуса в этом юридическом производстве, то есть они не являются ни свидетелями, ни подозреваемыми, то есть против экипажа никаких дел не заведено», – приводит ее слова ТАСС.

Тихончик сказала, что не располагает данными о том, гражданами какой страны являются члены экипажа судна. Она уточнила, что арестованное судно принадлежит российской компании, «которая занимается незаконной добычей песка в Крыму».

По ее словам, «уголовное дело было начато 13 марта, и позавчера Генпрокуратура Украины определила подследственность за национальной полицией Украины в Крыму, то есть она будет вести досудебное расследование».

10 апреля сообщалось, что украинские власти арестовали российское судно компании Trans Services Maritime в рамках дела о незаконной добыче песка. До этого на Украине было задержано российское рыболовецкое судно «Норд». Члены экипажа «Норда» были допрошены в херсонском управлении СБУ по делу капитана Владимира Горбенко.