Московская биржа открылась ростом

Российский рынок акций в четверг утром открылся ростом основных индексов на 0,95-2,41%.

Индекс Московской биржи вырос на 0,95% – до 2212,94 пункта, индекс РТС поднялся на 2,41% и составил 1109,67 пункта, передает РИА «Новости».