Российский биатлонист рассказал о зависимости спортсменов от фармакологии с детства

Российский биатлонист Дмитрий Ярошенко заявил, что зависимость от медицинских препаратов возникает у отечественных спортсменов уже на юниорском уровне.

«Молодым спортсменам никто не объясняет элементарных вещей. Что нельзя применять капельницы, потому что это запрещено. Что нельзя даже элементарно хранить их у себя, потому что за это могут дисквалифицировать. Речь даже не идет о запрещенных препаратах. Но это, тем не менее, фармакология. Не какие-то витаминки, а уколы», – передает РИА «Новости» слова Ярошенко.

Он отметил, что такая ситуация приводит в итоге к пагубным последствиям.

«Дальше получается, как снежный ком: ты привыкаешь к уколам и в итоге вообще перестаешь думать о том, что именно тебе колют. А хуже всего, что меняется психология: спортсмен начинает думать, что без всего этого он не покажет результат. Возникает зависимость», – сказал он.

Напомним, 30 марта тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал работу мужского и женского тренерских штабов сборной России неудовлетворительной.