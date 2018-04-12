Cуда столкнулись в Желтом море, есть жертвы

В ночь на четверг в Желтом море столкнулись сухогруз, шедший под танзанийским флагом, и южнокорейское рыболовное судно; три человека погибли, еще трое пропали без вести.

На рыболовном судне «2007-Енхын» находилось шесть человек, когда после полуночи оно столкнулось с сухогрузом Xingyue, передает РИА «Новости» со ссылкой на полицейское управление порта Мокпхо, недалеко от которого произошел инцидент.

Гибель трех человек с южнокорейского судна подтверждена, ведутся поиски еще троих. При этом на сухогрузе пострадавших нет.

На поиски людей направили 17 патрульных катеров. Также морская полиция Южной Кореи отправила сигналы другим судам возле места аварии с призывом оказать помощь спасателям, сообщает RT со ссылкой на агентство «Ренхап».

Инцидент произошел примерно в 10 километрах от острова Мэмульдо уезда Синан провинции Чолла-Намдо на юге Республики Корея. Причину случившегося расследуют.

Напомним, в конце марта в Южной Корее пассажирский паром со 192 пассажирами на борту налетел на риф.