«Укроборонпром» похвастался поставками в Индию

Предприятия ВПК Украины за три года экспортировали в Индию военную продукцию на 400 млн долларов, заявил гендиректор «Укроборонпрома» Павел Букин.

По словам Букина, около 200 млн долларов из этой суммы заработало николаевское госпредприятие «Зоря» – «Машпроект», поставившее в Индию газовые турбины для боевых кораблей, передает RT со ссылкой на УНИАН.

В ведомстве рассказали, что наиболее перспективные направления в военно-техническом сотрудничестве Украины с Индией – ремонт самолетов, совместная разработка авиационной техники, продвижение украинских высокоточных вооружений и общие проекты в области средств связи.

Напомним, в среду сообщалось, что коллектив украинского конструкторского бюро «Южное» создал неофициальный сайт организации, на котором рассказал о провалах гендиректора КБ Александра Дегтярева и потребовал его отставки. В частности, сотрудники «Южного» пишут о продаже ракетных технологий Индии.