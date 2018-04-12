Джип трижды переехал пенсионерку под Якутском

Под Якутском водитель внедорожника трижды наехал на 78-летнюю женщину, которая в результате получила перелом позвонка, сообщили в управлении ГИБДД по Якутии.

Инцидент, о котором сообщается в четверг, произошел в среду, 11 апреля.

На видео с камеры наблюдения видно, как джип, двигаясь назад, сбивает женщину и проезжает по ней задним колесом. Затем пострадавшая оказывается под передним колесом. Водитель, выполнив разворот, уезжает, снова проехав по пенсионерке задним колесом.

«Днем 11 апреля в дежурную часть отдела ГИБДД по Намскому району (близ Якутска) из местной больницы поступила информация о том, что к ним за медицинской помощью обратилась 78-летняя женщина, которая пояснила, что травмы получила в результате (...) наезда автомобиля, когда шла по обочине дороги. Автомашина после ДТП уехала», – передает сообщение управления ГИБДД РИА «Новости».

В данный момент пострадавшая находится в больнице, ей диагностировали перелом позвонка.

Инспекторы задержали 68-летнего водителя Toyota Harrier, подозреваемого в наезде на пенсионерку. Освидетельствование показало, что автомобилист был трезв.

Мужчина признался, что перед выездом посмотрел только в правое боковое зеркало, а неровности под колесами автомобиля счел за мокрый снег.

«Материалы переданы в следственные органы. После оценки тяжести полученных травм будет принято решение о возбуждении уголовного дела», – следует из сообщения ведомства.

Напомним, в феврале в Ярославле водитель легкового авто наехал на женщину, упавшую на скользкой дороге во время движения по пешеходному переходу. При этом другие пешеходы равнодушно проходили мимо нуждавшейся в помощи горожанки.

Женщина была госпитализирована с травмой ноги, ей потребовалась операция.