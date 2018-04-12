Россияне поспорили с Песковым

Большинство граждан России в отличие от пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова уверены, что в стране есть олигархи; в народном рейтинге известности лидируют Роман Абрамович, Олег Дерипаска и Михаил Прохоров, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

«Подавляющее большинство россиян (94%) не сомневается в наличии олигархов в нашей стране», – говорится в отчете ВЦИОМ. Согласно данным опроса, 3% респондентов ответили, что в России олигархов нет, и еще столько же респондентов затруднились ответить на вопрос, передает ТАСС.

В народном рейтинге известности российских олигархов лидирует предприниматель Роман Абрамович – его имя назвали 15% опрошенных респондентов. В тройку также вошли совладелец «РусАла» Олег Дерипаска (8%) и бизнесмен Михаил Прохоров (7%). Места с пятого по восьмое в рейтинге заняли президент «Норникеля» Владимир Потанин, глава Роснано Анатолий Чубайс, руководитель Газпрома Алексей Миллер и российский бизнесмен Алишер Усманов – у каждого из них по 4% ответов респондентов. Согласно пояснению в опросе, респонденты могли назвать до пяти фамилий.

Чаще всего респонденты характеризуют олигархов как людей с большим состоянием – 52% от общего числа ответивших положительно. «Вместе с тем число отрицательных высказываний превышает позитивные характеристики, и основная претензия к олигархам – незаконные способы обогащения (20%)», – отмечается в материалах опроса.

Результаты деятельности олигархов в России, согласно материалам, респонденты оценивают чаще негативно. 44% от числа тех, кто уверен, что в России есть олигархи, выразили мнение, что они приносят больше вреда, чем пользы. Однако 9% опрошенных, наоборот, считают, что олигархи приносят больше блага, а 36% опрошенных полагают, что олигархи приносят «примерно поровну и пользы, и вреда». Первой позиции чаще других придерживаются мужчины (52%), люди с плохим, по их оценкам, материальным положением (51%), жители сельской местности (48%).

«Общий вывод – что экспертов, что обычных людей – состоит в том, что «олигархи», как явление, продолжают существовать, их знают в лицо и могут назвать по именам очень многие из нас», – прокомментировал результаты опроса директор ВЦИОМ Валерий Федоров, добавив, что сугубо отрицательный смыл, ранее связанный с данной социально группой стал значительно размытым.

По его словам, «главные претензии к олигархам связаны с полукриминальным, как многие считают, происхождением их капитала и с их чрезмерным политическим влиянием».

Опрос проведен 7-8 апреля посредством телефонного интервью среди 2 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

В начале апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России нет олигархов, есть лишь представители крупного бизнеса.