Будущий глава Госдепа собрался объявить о конце «мягкого» отношения к России

Взгляд
12 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 03:02  |  vz.ru
Разделы

Американские санкции ударят по ценам и по рублю

Рубль в худшем случае дойдет до 70 к доллару и 80 к евро, но отскок будет неизбеженФото: Сергей Коньков/ТАСС
Новые американские санкции, судя по всему, будут иметь большие последствия не только для российского бизнеса. Интересы обычного российского потребителя тоже будут прямо затронуты. Во-первых, ставится под сомнение стабильность рубля, а во-вторых – величина инфляции, которую ЦБ РФ не так давно снизил до рекордного уровня. Все это прямо противоречит лицемерным политическим заявлениям, которые делала администрация Трампа. Подробности...
Перейти а раздел…

Чем Россия ответит на удар США в Сирии

Нападение на российскую базу Хмеймим в Сирии неизбежно станет началом российско-американской, а в перспективе – третьей мировой войныФото: Дмитрий Виноградов/РИА «Новости»
Мир замер в ожидании третьей мировой войны. Авианосная группировка США в Средиземном море пришла в движение. Источники настаивают, что в качестве цели рассматривается российская база в Хмеймиме. Россия проводит ракетные стрельбы и обещает жесткий ответ. Но какой именно? В какую сторону будет развиваться война, если Вашингтон все-таки решится на массированный удар? Подробности...
Перейти а раздел…

Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»

Су-24 действительно летал над «Дональдом Куком». Однако страшней при этом должно было быть российскому летчику, а не американским морякамФото: US Navy/Reuters
Война нервов между Западом и Россией вокруг «химатаки в Сирии» вызвала новую волну спекуляций относительно военных возможностей Российской армии. В частности, снова утверждается, будто бы бомбардировщики Су-24 способны подавить электронную начинку американского эсминца «Дональд Кук», а потом и уничтожить его. Так ли это на самом деле? Подробности...
Перейти а раздел…

«Химическая истерика» поставила мир на грань военного конфликта России и США

Пострадавшие от химической атаки дети – главный аргумент тех, кто обвиняет АсадаФото: кадр The Telegraph
По ряду признаков новый «химический кризис» в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями. Вовлеченные в ситуацию страны руководствуются эмоциями и идут на поводу у пропагандистских страстей. Но что на самом деле произошло в Восточной Гуте – и насколько мы сейчас далеки от настоящей трагедии? Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Украинская армия попросту неполноценна

Денис Селезнев, блогер
Хотелось бы немного разъяснить ситуацию, которая в действительности сложилась сейчас в Донбассе. Первое, о чем следует упомянуть, – обстрелы. Активность артиллерии выросла. Другой момент нагнетания – грядущее наступление ВСУ. Подробности...

Челябинск трясёт от безразличия чиновников

Сергей Елисеев, член Центрального штаба ОНФ, президент Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская федерация самбо»
В Челябинске давно идёт оптимизация спортшкол. Но эта оптимизация – на бумаге. Сотрудников школ увольняют, закрывают спортзалы. Может, для того чтобы власти обратили внимание на вопиющую проблему, нужно, чтобы кто-то умер? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Мы любим Запад, как родственника, который чудит всё чаще

Андрей Бабицкий, журналист
Одиночество на века – красивая метафора описания того состояния, в котором Россия окажется или, если брать обобщения Владислава Суркова, пребывает предвечно. Но есть одно обстоятельство, которое делает эту метафору избыточной. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      На Крымском мосту начали укладывать асфальт

      На автодорожной арке Крымского моста строители начали укладку асфальтобетона. На данный момент нижний слой уже готов, верхний уложат через несколько дней – после технологического перерыва. В целом дорожное покрытие пролета будет двухслойным с толщиной в 11 см
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Французская полиция жестко разогнала экоактивистов

      Более 2,5 тыс. французских полицейских провели операцию по «зачистке» от экоактивистов обширной территории в районе Нотр-Дам-де-Ланд на месте строительства аэропорта в пригороде Нанта на западе Пятой республики
      Подробности...

      Россия отмечает Пасху

      Православные христиане в этом году отметили Пасху на неделю позже католиков и протестантов. Ночные богослужения, освящения куличей и яиц прошли в городах по всей России. Президент Владимир Путин встречал праздник в храме Христа Спасителя
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?
        • Да

        • Нет

        • Пока не видел(а)

        • Не собираюсь смотреть

        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
        • Это влияние растет

        • Это влияние сохраняется на прежнем уровне

        • Это влияние исчезает

        Должен ли Грудинин, как честный человек, после выборов сбрить усы?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Россия усомнилась в подлинности заявления Юлии Скрипаль
          Трамп вызвал Путина на ракетную дуэльКремль прокомментировал угрозы ТрампаГенштаб рассказал, кто и как инсценировал в Сирии «химатаку»Американские СМИ: Твиты Трампа принесли огромные доходы бюджету России
          Белый дом прокомментировал возможность удара по российским силам в СирииГлава Пентагона своим заявлением поднял курс рубляОпубликовано нецензурное послание сирийских ПВОшников ТрампуЧасть сирийской боевой авиации перебросили на российскую базу
          Российские журналисты ранены при обстреле в СирииСША подняли в воздух самолет «Судного дня»Скотланд-Ярд опубликовал новое заявление Юлии СкрипальВ Афганистане нашли пропавшего 30 лет назад советского военного

          Главная тема


          С-400 и «Панцири» готовятся к грандиозному экзамену в Сирии

          «Отношения нормальные»


          Небензя рассказал о том, как целуется с Хейли

          ракетные удары


          Сроки прибытия авианосной группы США к Сирии ставят под сомнение слова Трампа

          «Ты просто идиот!»


          Подписчики поиздевались над Трампом за твиты с угрозами в адрес России

          детская агрессия


          Спасшуюся в Кемерово девочку затравили за то, что она осталась жива

          «это очень серьезно».


          Российский адмирал: США готовят мощнейший удар по Сирии

          война в Сирии


          Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»

          противодействие нападению


          Чем Россия ответит на удар США в Сирии

          дело скрипаля


          Лондон перешел к террористическим методам взаимодействия с Россией

          «Так покажи нам, Никки!»


          Эдуард Биров: В истории есть примеры того, чего ожидать Америке в случае столкновения с Россией

          Образ врага


          Сергей Худиев: Глобалистская элита прибегла к приему «коррумпированных авторитарных режимов»

          провокация спецслужб


          Дмитрий Дробницкий: Если Трамп не выведет войска из САР то «Вашингтонское болото» поглотит его

          на ваш взгляд


          Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?

          Будущий глава Госдепа собрался объявить о конце «мягкого» отношения к России

             12 апреля 2018, 01:56
          Фото: Ron Sachs/CNP/Zuma/Global Look Press
          Текст: Антон Антонов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Кандидат на пост госсекретаря США Майкл Помпео намерен заявить о «завершении» мягкой политики Вашингтона в отношении Москвы, сообщают информационные агентства.

          Об этом Помпео заявит в четверг на слушаниях в комитете по иностранным делам американского Сената, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

          В середине марта глава американского государства Дональд Трамп уволил с поста госсекретаря США Рекса Тиллерсона, поставив на его место директора ЦРУ Майкла Помпео.

          Врио госсекретаря США стал Джон Салливан.


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............