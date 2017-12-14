Будущий глава Госдепа собрался объявить о конце «мягкого» отношения к России

Кандидат на пост госсекретаря США Майкл Помпео намерен заявить о «завершении» мягкой политики Вашингтона в отношении Москвы, сообщают информационные агентства.

Об этом Помпео заявит в четверг на слушаниях в комитете по иностранным делам американского Сената, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

В середине марта глава американского государства Дональд Трамп уволил с поста госсекретаря США Рекса Тиллерсона, поставив на его место директора ЦРУ Майкла Помпео.

Врио госсекретаря США стал Джон Салливан.