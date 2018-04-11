Россия и Узбекистан резко активизируют авиасообщение

Москва и Ташкент договорились об увеличении более чем в два раза количества частот для авиаперевозчиков двух стран, заявили в российском Минтрансе по итогам переговорах авиационных властей России и Узбекистана.

«Подписана дорожная карта по расширению коммерческих прав на договорных маршрутах. Также вводятся новые направления в регулярном воздушном сообщении между двумя странами», – цитирует сообщение ТАСС.

В марте СМИ сообщали, что авиационные власти двух стран не смогли договориться о либерализации воздушного сообщения. Из протокола переговоров делегаций, опубликованного Росавиацией, следовало, что Москва обеспокоена «почти двукратным» снижением числа рейсов между странами по сравнению с 2014 годом. Отмечалось, что российские перевозчики «заинтересованы в расширении коммерческих прав полетов».

В Москве предложили давать назначенным авиакомпаниям «право свободного выбора частот». Но Ташкент выступал за то, чтобы сначала «определить количество полетов на договорных линиях».

Из Узбекистана в Россию летает государственная «Узбекистон хаво йуллари», от России – «Аэрофлот» и UTair.