Небензя рассказал, как американские СМИ замалчивают позицию России

Американские СМИ слышат российские выступления в Совбезе ООН, однако ссылки на них дают очень ограниченные, заявил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» постпред России при ООН Василий Небензя.

«Конечно, слышат. В американской прессе тоже дают ссылки, но, естественно, понятно, что эти ссылки ограничены», – передает его слова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что до американских граждан доносится не самое важное из того, что Небензя говорит на том или ином заседании СБ ООН.

Ранее российский МИД неоднократно замечал, что американские СМИ предвзято относятся к России. С критикой американской прессы неоднократно выступала, в частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова.