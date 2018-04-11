Российский журналист не смог пробраться к Скрипалю из-за скользких полов

Журналист РЕН-ТВ пробрался в больницу в Солсбери, однако не пошел в отделение, где находится отравленный Сергей Скрипаль, из-за «угрожающей вывески»; выяснилось, однако, что на ней было предупреждение о скользких полах.

Российский журналист прошел в больницу, судя по всему, рано утром. Он прошелся по ее коридорам с оператором, остановившись возле закрытой двери отделения, где находится Скрипаль. Съемочную группу остановило предупреждение, которые висело возле двери, сообщает Mirror.

По словам журналиста, этот отдел надежно закрыт, а на табличке говорится «Не входить, держитесь подальше». По словам корреспондента, это «единственная защита» от смертельного вещества.

Табличка была показана крупным планом, однако написано на ней было другое предупреждение: «Осторожно: скользкие полы».

Позже репортера задержала полиция и попросила удалить видео. Запись была восстановлена.

Сергей Скрипаль пока находится в больнице в Солсбери, однако он уже вышел из комы и заговорил.