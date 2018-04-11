Минфин заверил в контроле ситуации на валютном рынке

В настоящее время ситуация на российском валютном рынке волатильна, так как подвержена геополитическим факторам, при этом она находится под контролем Минфина и ЦБ, заявил глава финансового ведомства Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Безусловно, ситуация на валютном рынке сейчас достаточно волатильна. Тем не менее, ЦБ и Минфин обеспечивают контроль за ситуацией», – цитирует Силуанова РИА «Новости».

Глава Минфина подчеркнул, что «одним из элементов такого воздействия было то, что мы, несмотря на необходимость покупки валюты в определенных объемах, которые мы доводим до Казначейства, Казначейство – до ЦБ, эти покупки не осуществлялись, и будут осуществлены в более поздний момент с тем, чтобы не оказывать дополнительное влияние на ситуацию на валютном рынке».

По мнению Силуанова, на сегодняшний день ситуация на валютном рынке с одной стороны подвержена геополитическим факторам, с другой – воздействию очередного дополнительного санкционного вмешательства в экономику России.

«Безусловно, это вызывает определенное воздействие, в том числе и на валютные рынки», – отметил министр.

В связи с этим, отметил он, Минфин совместно с ЦБ ведет «скоординированную политику и, действительно, ЦБ как агент в данном случае правительства России не осуществлял покупки, не выходил на валютный рынок для осуществления покупок для министерства финансов».

Также Силуанов отметил, что при если США введут санкции на российский госдолг, то российские инвесторы заместят иностранцев.

«Любые ограничения, конечно, неприятны и ощутимы для экономики Российской Федерации. Если мы говорим про долг в целом, у нас объем чистых заимствований в этом году около 1 трлн рублей. Безусловно, при нынешней конъюнктуре мы могли бы вообще не заимствовать на рынке, мы получим примерно такую же сумму сверхдоходов даже с учетом того, что нам придется погашать (облигации, – прим. ВЗГЛЯД) и использовать средства ФНБ», – сказал глава Минфина.

При этом он напомнил, что пока законопроект о санкциях США на госдолг России лишь внесен одним из конгрессменов, и реакция на него в американском парламенте неизвестна.

«Но, тем не менее, даже предположим, что если такие ограничения будут введены, наши внутренние инвесторы вполне смогут заместить ту долю иностранцев, которые сегодня участвуют на рынке ОФЗ», – сказал Антон Силуанов.

По его мнению, это «скажется на увеличении доходности», но, как считает Силуанов, «это не будет столь критично» для изменения политики в этом направлении.

«Уверен, что мы справимся в таком случае и без иностранцев. Хотя для иностранных инвесторов – а это солидные институциональные инвесторы, которые приходят к нам на рынок – это надежный актив с неплохой доходностью. Поэтому в данном случае, тот кто отказывается – стреляет себе в ногу», – добавил министр.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ослабление рубля может влиять на инфляцию, если этот процесс будет долгосрочным и устойчивым.

В пятницу, 6 апреля, американские конгрессмены представили законопроект, согласно которому президент США сможет налагать санкции на якобы причастных к делу Скрипаля россиян. Позже его дополнили главой о «госдолге России», согласно которой гражданам США нельзя проводить финансовые операции с рядом российских банков. По мнению экспертов, принятие такого закона повлечет за собой дальнейший обвал рубля.