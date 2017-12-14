Захарова сделала Трампу ответное предложение по гонке вооружений

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя идею президента США Дональда Трампа прекратить гонку вооружений, предложила начать этот процесс с ликвидации американского химоружия.

«Отличная идея! Есть предложение начать с уничтожения химического оружия. Американского», – написала она в своем Facebook.

Напомним, Россия выполнила свои обязательства по уничтожению химического оружия, в то время как США планируют полную его утилизацию только к 2023 году.

Ранее в среду Трамп заявил, что нынешние отношения Москвы и Вашингтона хуже, чем во времена холодной войны, но при этом высказался за «совместную работу» и предложил России остановить гонку вооружений.

Однако прямо перед этим президент США заявил, что России нужно подготовиться к тому, чтобы сбивать ракеты в Сирии.