Бузова и Киркоров устроили эротические танцы на парковке

Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала видео, на котором страстно танцует с народным артистом России Филиппом Киркоровым под его новую песню «Цвет настроения синий».

Видеоролик, опубликованный в Instagram, Бузова подписала строчкой из песни Киркорова: «Да, она сейчас звезда».

За несколько часов своеобразный клип собрал более 3,1 млн просмотров и тысячи комментариев. При этом на YouTube новая песня Киркорова не набрала такого количества просмотров даже за месяц, сообщает Life.

Мнения пользователей Instagram разделились: некоторые одобрили новый творческий союз, другие призвали Бузову вести себя скромнее.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 10 Апр 2018 в 1:09 PDT

Ранее сообщалось, что телеканал ТНТ объявил кастинг мужчин, которые могли бы побороться за сердце Бузовой в шоу «Замуж за Бузову». Свои силы в проекте канала ТНТ решил попробовать бывший участник «Дома-2», экс-партнер артистки Степан Меньщиков.