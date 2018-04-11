Кремль объяснил истинный смысл «нормандского формата»

Истинный «нормандский формат» подразумевает участие в нем России, но необходимо также посмотреть, как на судьбу Донбасса может повлиять возможная встреча Германии, Франции и Украины по ситуации в Донбассе, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о возможной встрече в мае в немецком Ахене лидеров Германии, Франции и Украины, но это не встреча в «нормандском формате».



«Тут можно только смотреть, как они могут повлиять и могут ли они повлиять на судьбу Донбасса», – передает РИА «Новости» ответ Пескова, на вопрос, как в Кремле относятся к возможному проведению таких переговоров и как они могут повлиять на судьбу Донбасса.



На вопрос, обидно ли России, что ее не пригласили на такой саммит, Песков сказал, что нужно сначала дождаться начала мероприятия.



«Давайте дождемся, если такой саммит будет. Наверняка существуют какие-то вопросы, которые страны предпочитают обсуждать в формате троих, но истинный «нормандский формат», он, как известно, подразумевает участие России», – добавил Песков.

Отметим, что накануне Владимир Путин и Ангела Меркель условились продолжить совместную работу по урегулированию внутриукраинского кризиса в «нормандском формате».

2 апреля сообщалось, что в мае в немецком Ахене может состояться саммит лидеров Германии, Франции и Украины, посвященный размещению миротворцев ООН в Донбассе. Путин на саммит не был приглашен.