На боевое дежурство заступили шесть ЗРПК «Панцирь-С1»

Шесть зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» заступили на боевое дежурство в Саратовской области, сообщили в пресс-службе округа.

«ЗРПК «Панцирь-С1» заступили на боевое дежурство в Саратовской области, дивизионный комплект поступил по гособоронзаказу-2018. Зенитчики из Поволжья успешно завершили курс переподготовки на новую технику, а также в марте выполнили программу учебно-боевых стрельб на полигоне Ашулук в Астраханской области, где впервые отработали поражение целей в единой системе с комплексами С-400 «Триумф», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Там отметили, что «Панцирь-С1» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения в любых условиях применения.

Помимо этого ЗРПК способен защитить объекты от наземных и надводных угроз.

Напомним, ранее зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» Центрального военного округа в рамках тактических учениях на полигоне Ашулук в Астраханской области впервые единой системой отразили массированный ракетный удар условного противника.