Жителя Твери осудили за публикацию флага с оскорблениями «всех и сразу»

Пролетарский райсуд Твери на трое суток арестовал местного жителя по фамилии Гризан за публикацию с соцсети «ВКонтакте» флага, «который может оскорбить всех и сразу».

Как сообщает «Медиазона», в декабре 2017 года Гризан на своей странице «ВКонтакте» разместил картинку, которая называлась «Флаг, который может оскорбить всех и сразу». В судебном акте говорится, что это «фотоизображение прямоугольника с полосками разных цветов», в центре которого была свастика, а кроме нее – флаг ЛГБТ, шестиконечные звезды, синие полосы флага Конфедеративных штатов Америки и пентаграммы.

Также на странице Гризана была картинка с надписью «1941-1945 можем повторить», на которой изображены два человека, занимающихся сексом; у одного из них вместо головы свастика, у второго – серп и молот.

Фигурант административного разбирательства признался, что нарушил статью КоАП «публичная демонстрация нацистской символики», за что и получил арест.

Ранее его уже судили по статье УК «возбуждение ненависти или вражды», за что Гризан получил один год и семь месяцев лишения свободы условно. Тогда его признали виновным в разжигании ненависти к ветеранам, правоохранителям и служителям РПЦ.