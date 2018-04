Раскрыт механизм создания американских фейков о «российских ботах»

В нескольких американских СМИ публиковались лживые статьи о «российских ботах», которые писались ради поддержки «теорий заговоров» в отношении Кремля, сообщает Daily Caller.

Журналы The New York Times, The Washington Post и CNN пользовались данными мониторинговой платформы Hamilton 68, чтобы использовать истории о «российских ботах» для раздувания теорий заговора. Но щачастую статьи о российских ботах «были неточны», пишет The Daily Caller со ссылкой на интервью представителя мониторинговой платформы Брета Шафера.

По его словам, ссылки на Hamilton 68 в большинстве своем неправильны. Он отметил, что боты – это лишь небольшая часть работы, которой занимается платформа. Hamilton 68 отслеживает всю активность в соцсетях, а не только действия ботов. Однако на уточнения Hamilton 68 СМИ закрывают глаза. В итоге появляются громкие заголовки, в которых говорится о действиях «российских ботов».

В частности, речь идет о недавней статье Business Insider, в которой в заголовке было заявлено, что «российские боты» защищают шоу Лауры Ингрэм на Fox News. Текст издания перепечатал Washington Post, где также писали о поддержке ведущей «российскими ботами» в Twitter.

Однако истина заключается в том, что никто не имеет представления о том, действительно ли боты организовали поддержку телеведущей, или нет, отмечает Шафер. В итоге Business Insider отредактировал название статьи, указав, что поддержку Ингрэм получила от пользователей Twitter, однако до этого ее увидели более 100 тыс. человек.

Шафер заметил, что не каждый хештег, который оказался выведен в популярные в соцсетях, является свидетельством действий «прокремлевских ботов».

Так, CNN 16 февраля выпустил текст о «российских ботах», которые якобы стали спекулировать на теме запрета на ношение огнестрельного оружия в США после стрельбы в школе во Флориде. Ссылка в статье была сделана на данные Hamilton 68. Однако эти данные, как отметил Шафер, не являются свидетельством того, что именно российские боты занимались продвижением хештегов на эту тему.

Аналогичные замечания делает и представитель сайта Botcheck.me, который занимается отслеживанием пропаганды. По его словам, доказательств того, что именно «российские боты» действуют в американских соцсетях, нет, однако это не мешает американским СМИ использовать их в своих заголовках.

Между тем, в связи с многочисленными сообщениями западных СМИ о якобы действиях «российских ботов» на Западе даже решили создать структуры для борьбы с ними. Так, глава МИД Британии Борис Джонсон в конце марта заявил, что намерен создать киберподразделение, которое займется борьбой с ботами и фейковыми аккаунтами.