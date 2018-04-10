НАСА опубликовало виртуальную экскурсию по Луне

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) опубликовало виртуальную экскурсию по наиболее живописным участкам Луны.

Ролик с прогулкой по земному спутнику в разрешении 4К выложен в YouTube. Он позволяет рассмотреть обнаруженные учеными объекты лунной поверхности с высокой четкостью.

Напмоним ,в конце марта в НАСА сообщали, что на 2023 год намечен первый запуск к Луне нового американского космического корабля Orion с экипажем, испытательный полет без астронавтов на новой ракете-носителе Space Launch System (SLS) Block 1 запланирован на 2020 год.