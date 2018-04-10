Латвия заявила о росте активности российской киберразведки

В Бюро по защите конституции (контрразведка) Латвии утверждают, что активность российских спецслужб в киберпространстве и информационном пространстве возросла.

«Работа этих служб проходит как под дипломатическим прикрытием, так и с территории России. Разведка интересуется широким кругом вопросов, приоритетные темы – политика безопасности, обороноспособность и военная сфера. Детальное внимание уделяется всем аспектам членства Латвии в НАТО», – приводит «Интерфакс» выдержку из отчета Бюро за 2017 год.

В контрразведке отметили, что высок интерес российской разведки и к предвыборным процессам в Латвии. При этом Россия якобы вкладывает значительные ресурсы в контроль над системами коммуникации.

«Спецслужбы способны прослушивать телефонные разговоры и поток данных, если один из абонентов находится в России, а также, если оба лица находятся вне России, но маршрутизация происходит через российскую инфраструктуру», – подчеркнули в Бюро.

Согласно отчету, в 2017 году активность России больше всего проявлялась в информационном пространстве, в работе с агентами влияния, в реализации политики соотечественников, в применении инструментов экономического влияния, в активности спецслужб и растущей активности в киберпространстве.

Латвийская контрразведка отметила и активность созданных Россией экспертных организаций, таких как «Российская ассоциация прибалтийских исследований» и «Калининградский форпост». При этом некоторые из них названы «псевдоакадемическими».

«Позитивно то, что западное, в том числе латвийское общество постепенно учится распознавать и критически оценивать российскую пропаганду и меры влияния пророссийских организаций», – добавили в Бюро.

В марте глава Бюро Янис Майзитис заявил, что контрразведка занимается «тихими» депортациями, преимущественно в Россию.