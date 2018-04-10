Трампа высмеяли в Сети за странное фото в пальто

Президента США Дональда Трампа высмеяли пользователи соцсетей после публикации в интернете его фото в пальто.

Пользователи предположили, что Трамп что-то скрывает под своей одеждой.

«Президент – это, на самом деле, три человека», – пошутил журналист Jon Levine.

The president is actually three people pic.twitter.com/mzwo1VJu3d — Jon Levine (@LevineJonathan) 9 апреля 2018 г.

«Президент, на самом деле, съел трех человек», – ответил ему FethaS.

«Боже. Его портной уволился?» – посочувствовал tenax666.

«Это напомнило мне эпизод из сериала «Клиника», – заметила nickkifu84.

Reminds me of this Scrubs episode. pic.twitter.com/kBv60KBDh4 — Darling Nikki™ (@nickkifu84) 9 апреля 2018 г.

«Камера наблюдения засекла Трампа, выносившего горшки, сковородки и столовое серебро из Белого дома под своим пальто», – пошутил TDPatiilo.

В конце марта стало известно, что сотрудники Белого дома придумали новое прозвище президенту США Дональду Трампу – его теперь называют «Шлепок».