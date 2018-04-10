Путин поручил Медведеву разобраться с недовыполнением майских указов

Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Дмитрием Медведевым во вторник поручил главе правительства разобраться, почему майские указы пока не удалось выполнить 100% по всем направлениям.

«Вы посмотрите, там все-таки не по всем направлениям на 100% удалось все сделать, поэтому прошу проанализировать, и вместе с коллегами это нужно обсуждать», – приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

В ответ Медведев пообещал, что правительство проанализирует ситуацию. По его словам, показатели выполнения указов уже практически «пришли на установленный уровень».

Медведев отметил, что ситуация в российской экономике абсолютно стабильная. По его словам, макроэкономические показатели находятся на должном уровне.

При этом премьер заявил, что рост инвестиций в основной капитал в России достаточно вялый.

«Есть позиции, по которым необходимо работать дальше. В своем послании вы обозначали тему инвестиций в основной капитал, поскольку пока, к сожалению, рост инвестиции в основной капитал достаточно вялый, и это задача, которую предстоит решать в самом ближайшем будущем», – сказал Медведев.

В марте Путин объявил о подготовке нового издания «майских указов».

Майские указы – программа развития социальных гарантий, которую Путин изложил в 2012 году после вступления в должность президента. Спустя год после подписания указов правительство отчиталось, что выполнило их чуть более чем на две трети. В проекте федерального бюджета на 2016 год на реализацию этих указов предусмотрено 676,1 млрд рублей. Выполнение большей части задач должно быть завершено к 2018 году. В частности, заработная плата отдельных категорий бюджетников к этому времени должна вырасти до 100% от средней по региону.