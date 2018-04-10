Защита Магомедзаде опровергла слухи о сделке со следствием по делу Магомедовых

Гендиректор компании «Сумма» Лейла Магомедзаде не заключала сделку со следствием и не давала показаний против братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых.

«Нет, никаких сделок со следствием она не заключала. Дело в том, что все эпизоды якобы преступной деятельности, расследуемые в рамках этого дела, приходились на период, когда Лейла в компании либо еще не работала, либо находилась в декретном отпуске», – сказал адвокат Александр Забейда, передает РИА «Новости».

Юрист, представляющий интересы Магомедзаде, отметил, что слухи плодятся «при отсутствии какой-либо внятной информации». По его словам, в этом нет чего-то странного или необычного.



Забейда предположил, что слова о содействии его подзащитной следствию могли быть восприняты кем-то как намек на сделку.



«Однако не понимаю, как могла иначе высказаться публичная компания с мировым именем и ее менеджмент, в подчинении которых находятся 25 тыс. человек по всей стране. В такой ситуации единственное, чем может руководствоваться компания в своих действиях, – это закон. Соответственно, нет никаких оснований отказываться выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов», – сказал адвокат.

Он также добавил, что у Магомедзаде были изъяты телефоны и компьютеры. «И, вероятно, они будут нескоро ей возвращены», – подчеркнул юрист.

По его словам, Магомедзаде передала следователям несколько десятков документов, подтверждающих то, что в интересующие следствие периоды времени она не работала в компании или находилась в декрете. «Безусловно, в наших интересах было представить эти документы следствию незамедлительно», – заключил Забейда.

Магомедзаде проходит свидетелем по делу совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которым следствие предъявило обвинение в хищении 2,5 млрд рублей и организации преступного сообщества. В четверг Тверской суд Москвы наложил арест на денежные средства братьев Магомедовых.

Ранее суд санкционировал арест Зиявудина Магомедова. Также были арестованы его брат Магомед Магомедов и гендиректор фирмы «Интекс» группы «Сумма» Артур Максидов. Совладельцы «Суммы» подозреваются в хищениях, растрате и создании преступного сообщества. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.