Орешкин заявил о рисках рецессии в экономике США

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил о рисках перегрева и рецессии в экономике США, что может повлиять на глобальную и российскую экономики.

«Это усиление рисков перегрева американской экономики, повышение вероятности рецессии, многие шаги, которые делаются, - они рецессию в Америке приближают. Нужно двигаться вперед, повышая темпы экономического роста, но, к сожалению, не все зависит от нас. Глобальная нестабильность и неопределенность может влиять по всей экономике, и в такой ситуации что бы мы ни делали, если страдает вся глобальная экономика, то Россия – открытая экономика, и то, что происходит в мире – точно так же влияет на нас», – сказал он, передает ТАСС.

Орешкин добавил, что негативные последствия для всей мировой экономики также могут иметь блокирование деятельности ВТО и торговая война между США и Китаем.

Напомним, США собрались ввести пошлины на китайские товары. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ответные меры Китая, а также рассказывала об американо-китайской торговой войне.

Глава американского минфина Стивен Мнучин заявил, что потенциал торговой войны между США и Китаем есть, но при этом выразил надежду на то, что Вашингтон и Пекин смогут урегулировать сложившуюся ситуацию.