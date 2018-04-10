Цена нефти Brent преодолела психологический барьер

Цена на нефть марки Brent подорожала свыше 70 долларов на фоне снижения опасений торговой войны США и Китая.

По состоянию на 15.01 мск стоимость июньских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent повышалась на 2,24% – до 70,19 доллара за баррель, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов. Отметка в 70 долларов пройдена впервые с начала апреля.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI также увеличилась. Рост составил 2,19% – до 64,81 доллара за баррель.

Ранее во вторник сообщалось, что мировые цены на нефть в ходе утренних торгов продолжают расти, поскольку инвесторы надеются на урегулирование торгового спора между Китаем и США.