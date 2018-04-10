Торговые сети предупредили о риске дефицита продуктов летом

Многие поставщики ритейлера X5 Retail Group не готовы работать в информационной системе «Меркурий», созданной для контроля продукции животного происхождения, к работе с которой участники рынка должны приступить в июле.

«В настоящий момент у Х5 около 1,5 тыс. поставщиков продукции, подлежащей ветеринарной сертификации с 1 июля. Из них порядка 50% не подтвердили готовность к работе в ФГИС «Меркурий», либо не провели комплекс мероприятий по внедрению ФГИС «Меркурий» в собственные бизнес-процессы», – цитирует РИА «Новости» представителя X5.

Собеседник отметил, что начать работу в «Меркурии» не готовы даже крупные федеральные поставщики. «Среди топ-100 поставщиков Х5 почти 35% на настоящий момент не провели тестирование системы на своих предприятиях, не адаптировали бизнес-процессы и находятся в зоне высокого риска невозможности осуществлять поставки с 1 июля», – заявили в компании.

Представитель Х5 подчеркнул, что ритейлер готов передать Россельхознадзору детальную информацию о статусе готовности поставщиков к началу работы с «Меркурий» для принятия совместных усилий «по нормализации ситуации».

Представитель Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что ведомство разделяет обеспокоенность X5 в связи с ситуацией на рынке.

«Мы видим две ключевые причины сложившейся ситуации, первое – это так называемая «русская авось», некоторые представители отрасли считают, что успеют решить этот вопрос непосредственно перед 1 июля, а другая причина – отдельные отраслевые союзы дезинформируют участников рынка о якобы возможном переносе либо отмене введения электронной ветеринарной сертификации», – сказала она.

По ее словам, многие участники рынка еще не осознали необходимость ускорения работы в связи с переходом в электронный формат.

«Меркурий» – новая система сертификации продукции животного происхождения. Похожая система действует на алкогольном рынке. Система предполагает автоматизацию ветеринарной документации, создание единой базы, возможность отслеживать партии товара по территории России. По задумке чиновников, потребители получают гарантию качества товаров животного происхождения. С июля все производители животноводческой продукции должны перейти на электронный документооборот.