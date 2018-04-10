Лавров назвал слухами изменение формата обсуждения КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слухами сообщения об изменении формата обсуждения проблемы Северной Кореи с «шестерки» на «четверку», без России и Японии.

«Эта тема в виде слуха появилась уже пару недель назад. Пятого апреля, когда здесь был с визитом министр иностранных дел КНР Ван И мы по-товарищески, по-партнерски прямо спросили у наших китайских друзей, правда ли это. Он категорически опроверг подобные слухи, назвав их «попыткой опять ловить рыбку в мутной воде». Так что ничего подобного не происходило, никаких планов у наших китайских коллег, как они нас заверили, не существует», – заявил Лавров, передает РИА «Новости».

Он отметил также, что шестисторонние переговоры являются «форматом, в рамках которого и необходимо обсуждать проблемы безопасности, проблемы денуклеаризации северо-восточной Азии, потому что эти проблемы касаются всех расположенных здесь стран, всех участников шестисторонних переговоров».

Министр добавил, что Россия приветствует постепенную нормализацию на Корейском полуострове и предстоящие контакты Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном.

«Мы рассмотрели достаточно подробно ситуацию вокруг ядерной проблемы Корейского полуострова. С российской стороны мы подтвердили, что приветствуем постепенную нормализацию обстановки, прекращение взаимных угроз, готовность к контактам как между двумя Кореями, так и между Северной Кореей и США», – сказал он, передает ТАСС.

Лавров добавил, что Россия продолжит оказывать гуманитарное содействие КНДР и намерена продвигать трехсторонние проекты с участием России, КНДР и Южной Кореи. «Мы подтверждаем нашу готовность продвигать проекты в трехстороннем формате с участием южнокорейских партнеров по мере их готовности к такому сотрудничеству», – заявил министр.

Также Лавров заявил, что обеспечение безопасности КНДР потребует серьезных гарантий для того, чтобы добиться денуклеаризации Корейского полуострова.

Кроме того глава ведомства заявил, что на встрече с министром иностранных дел КНДР Ли Ен Хо не обсуждался вопрос о саммите лидеров двух стран. Также Лавров заявил, что принял приглашение главы МИД КНДР посетить Пхеньян.

Глава МИД КНДР Ли Ен Хо в понедельник прибыл в Россию с официальным визитом.