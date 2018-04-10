Нефть подрожала на ослаблении опасений торговой войны

Взгляд
10 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 09:42  |  vz.ru
Разделы

Для решения проблемы свалок есть проверенные рецепты

Дмитрий Смирнов: «Инфраструктура – это элементарно два бака около дома. Один для грязных отходов, второй для чистых. 95% граждан готовы собирать отходы по такому принципу»Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»
«Сначала речь может идти речь о снижении суммы за ЖКУ на 5% за счет сортировки мусора, а когда это будет отлаженный процесс, снижение может быть и больше», – говорит об одном из экономических стимулов для населения при решении проблемы утилизации бытовых отходов координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов. Что еще стоит сделать в борьбе с мусором? Подробности...
Перейти а раздел…

«Психическая атака» США дает преимущество России

Всегда необходимо отличать информационные войны от реальныхФото: Кершин. Ю. В., 1984 г.
Новый виток обострения конфронтации России и Запада дошел до возложения на Россию политической ответственности за якобы случившееся применение химического оружия сирийской армией. Уже звучат обещания заставить нашу страну «крупно заплатить». Неужели мы подошли к риску прямого военного столкновения России и США? Подробности...
Перейти а раздел…

У кота Скрипалей было мало шансов на выживание

Кота Сергея Скрипаля усыпили – вместо того, чтобы дать ему время на адаптациюФото: кадр из видео
«Кот был преднамеренно уничтожен. И, возможно, это потому, что кот не был отравлен, это доказывает, что в доме не было нервно-паралитического вещества». Такими комментариями простые британцы сопровождают новость о том, что британские чиновники усыпили принадлежавшего семье Скрипалей персидского кота. Действительно ли животное необходимо было убить? Подробности...
Перейти а раздел…

«Химическая истерика» поставила мир на грань военного конфликта России и США

Пострадавшие от химической атаки дети – главный аргумент тех, кто обвиняет АсадаФото: кадр The Telegraph
По ряду признаков новый «химический кризис» в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями. Вовлеченные в ситуацию страны руководствуются эмоциями и идут на поводу у пропагандистских страстей. Но что на самом деле произошло в Восточной Гуте – и насколько мы сейчас далеки от настоящей трагедии? Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

На наших глазах выстраивается новый "мировой порядок" без США

Владимир Можегов, публицист
Кто-то скажет, что говорить о новом ближневосточном альянсе России, Турции и Ирана еще рано. Мне же представляется, что время настало. Чем же в исторической перспективе является намечающийся новый альянс? Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев

Из жизни беспозвоночных

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Последние бастионы, еще сдерживающие натиск варварского вторжения, должны быть расшатаны и подорваны. Армейскую репутацию еще никогда во Франции не атаковали так открыто и топорно. Причем сразу с двух флангов политкорректности. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Такое «регулирование» может просто «убить»

Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации
Грубо говоря, после принятия поправок в этом виде каждый ... (простите мой французский) сможет запросто заблокировать любой аккаунт в соцсетях до выяснения обстоятельств. И тут необходимо понимать, что последует за этим. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Россия отмечает Пасху

      Православные христиане в этом году отметили Пасху на неделю позже католиков и протестантов. Ночные богослужения, освящения куличей и яиц прошли в городах по всей России. Президент Владимир Путин встречал праздник в храме Христа Спасителя
      Подробности...

      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

      Акции в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли не только в городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и многих других, но и в Киеве. Сотни людей приходят к импровизированным мемориалам, посвященным жертвам трагедии
      Подробности...

      Пожар в детской комнате ТЦ «Зимняя вишня» привел к трагедии

      Пожар, начавшийся с детской комнаты расположенного в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», привел к трагедии. Более 30 человек погибли, около 70 числятся пропавшими без вести, большинство из них дети. Объявлен режим чрезвычайной ситуации
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?
        • Да

        • Нет

        • Пока не видел(а)

        • Не собираюсь смотреть

        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
        • Это влияние растет

        • Это влияние сохраняется на прежнем уровне

        • Это влияние исчезает

        Должен ли Грудинин, как честный человек, после выборов сбрить усы?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Тулеев выбран спикером кемеровского парламента
          Небензя припомнил Западу ковровые бомбардировки РаккиПод Дамаском обнаружены химикаты из ГерманииКитай построит в Тихом океане военную базуПотери российского бизнеса за день санкций превысили 15 млрд долларов
          Эксперт спрогнозировал силу удара США по СирииМосква обвинила ЦРУ в исчезновении СкрипалейСи Цзиньпин объявил о снижении импортных пошлинВ Европе назвали условия улучшения отношений России с ЕС
          Россия предупредила США о тяжелых последствиях в случае удара по СирииБританию уличили в умышленном уничтожении улик по делу СкрипаляПушков ответил Порошенко на предложение увеличить транзит газа через УкраинуПремьер Сингапура оценил развитие конфликта Китая и США

          Главная тема


          «Психическая атака» США дает преимущество России

          «если СБ ООН не может»


          США собрались вершить в Сирии «справедливость»

          100 км от Тартуса


          Над эсминцем ВМС США у берегов Сирии пролетели российские самолеты

          «перешел границы»


          Небензя обвинил Запад в невиданном хамстве в адрес России

          «появлялись сложности»


          Опубликовано пессимистичное пророчество Черномырдина об Украине

          «эпоха 14+»


          России предсказаны столетия геополитического одиночества

          «Посылка доставлена»


          Стало известно о перехваченном «российском» сообщении после отравления Скрипалей

          минимум полтриллиона


          Россия потребовала от Британии вернуть деньги

          оплот боевиков


          Опубликовано видео танкового штурма сирийской Думы

          «новая имперская ось»


          Владимир Можегов: Черты «нового мирового порядка» просматриваются во встрече России, Турции и Ирана

          «стадия развала»


          Эдуард Биров: США и западные страны совершают одну глупость за другой

          провокация спецслужб


          Дмитрий Дробницкий: Если Трап не выведет войска из САР то «Вашингтонское болото» поглотит его

          на ваш взгляд


          Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?

          Нефть подрожала на ослаблении опасений торговой войны

          10 апреля 2018, 09:30

          Текст: Алина Назарова

          Версия для печати

          Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром продолжают расти, поскольку инвесторы надеются на урегулирование торгового спора между Китаем и США.

          Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,6% – до 69,06 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,68%, составив 63,86 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

          В понедельник нефть Brent прибавила в цене 2,2%, WTI – 1,8%, корректируясь после удешевления в пятницу на прошлой неделе. Во вторник нефть продолжает дорожать. Инвесторы оптимистично оценивают намерения Китая и США урегулировать спор по поводу взаимных импортных пошлин. 


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............