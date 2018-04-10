Нефть подрожала на ослаблении опасений торговой войны

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром продолжают расти, поскольку инвесторы надеются на урегулирование торгового спора между Китаем и США.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,6% – до 69,06 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,68%, составив 63,86 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В понедельник нефть Brent прибавила в цене 2,2%, WTI – 1,8%, корректируясь после удешевления в пятницу на прошлой неделе. Во вторник нефть продолжает дорожать. Инвесторы оптимистично оценивают намерения Китая и США урегулировать спор по поводу взаимных импортных пошлин.